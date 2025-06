Delia Espinoza: “No me muevo del lugar donde legítimamente me designaron"

A pesar de que Patricia Benavides llegó en horas de la mañana a las instalaciones del Ministerio Público (MP) en compañía de agentes de la PNP vestidos de civil, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aseguró que continuará en el cargo.

Por medio de un video compartido, la titular de la Fiscalía mencionó que hará respetar la decisión de los órganos del Perú que la nombraron. Además, indicó que hay sectores que viven con el miedo de que continue en la institución de justicia.

"Yo no me muevo del lugar donde legítimamente se me ha designado. No le debo nada a nadie. Por eso tal vez se me teme, pero no lo voy a permitir", mencionó en la grabación que fue compartida en redes sociales.

¿QUÉ OPINAN DESDE EL EJECUTIVO AL RESPECTO?

Desde San Miguel, el premier Eduardo Arana se pronunció al respecto y aseguró que desde el Gobierno respetan la independencia de poderes y las decisiones que se toman. "El Ejecutivo como tal, y el Gobierno en particular, tenemos como tónica esencial y democrática el cumplir con las normas judiciales y administrativas".