Abogado de PPK no descarta que expresidente pida asilo político: Es una de las posibilidades

Julio Midolo, abogado del Pedro Pablo Kuczynski (PPK) señaló que el expresidente podría evaluar el asilo político como una salida legal ante los procesos que enfrenta en el Perú. Aclaró, sin embargo, que el tema no ha sido conversado.

“Pedir asilo político es una posibilidad. El señor exmandatario no me lo ha planteado, no me ha manifestado que tiene este deseo. Se mantiene estoico y va a continuar luchando por su libertad y que se respeten sus derechos”, manifestó.

PERSECUCIÓN POLÍTICA

“Jurídicamente, es una posibilidad, no lo voy a negar. Es una de las posibilidades, pero no está en este momento dentro del abanico que estamos manejando. No es que el señor me lo haya manifestado”, indicó en entrevista con RPP.

El letrado indicó también que la actuación del premier Eduardo Arana, podría reforzar la idea de una persecución política, ya que habría intervenido para impedir el viaje, por motivos de salud, de Kuczynski Godard a Estados Unidos.