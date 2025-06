Caso Juan Santiváñez: abogado de exministro dice que plazo para indagar a su patrocinado ya venció

Carlos Caro, abogado del exministro del Interior, Juan Santiváñez, señaló que el plazo de la investigación que desarrolla el Ministerio Público contra su patrocinado, por presunto abuso de autoridad, ya venció y ya no podrían realizar más diligencias al respecto.

Sin embargo, indicó que no impedirán el peritaje a la grabación que entregó el año pasado el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como “Culebra”, cuando grabó una conversación que sostuvo con el exministro en un chifa del distrito de San Borja.

“No le pondremos ninguna traba a los peritajes, pero hay que tener en cuenta una cosa importante: en este momento ya venció el plazo. Nosotros no hemos planteado que el caso se cierre y ya estamos en el décimo mes”, manifestó el letrado a RPP.

CONTROLAR A PERIODISTA

“En este tipo de procesos el plazo de investigación es de ocho meses. Hoy la Fiscalía no podría hacer ninguna pericia porque no tiene plazo, ha ocupado la mayor parte del tiempo recopilando información y no han hecho el trabajo que tenían que hacer", agregó.

Santiváñez Antúnez es indagado desde el 2 de agosto del 2024 por supuestamente pedir controlar al periodista del portal ‘La Encerrona’, Marco Sifuentes. Según Caro, las pruebas en contra de su cliente son la grabación de Izquierdo y unos audios enviados por WhatsApp.