Poder Judicial rechaza amparo de Sunat contra fiscales del caso Odebrecht

El Poder Judicial declaró improcedente la demanda de amparo presentada por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) contra el Ministerio Público, en el marco de la denuncia por presunta defraudación tributaria cometida por exdirectivos de Odebrecht. La Sunat sostenía que los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela vulneraron el debido proceso al archivar la denuncia, amparándose en el acuerdo de colaboración eficaz firmado con la constructora brasileña.

Tribunal considera que no hubo vulneración de derechos fundamentales

La resolución fue emitida por el Séptimo Juzgado Constitucional de Lima, que concluyó que el reclamo de la Sunat no reunía los requisitos necesarios para una acción de amparo, pues no se advertía una afectación directa a derechos fundamentales. En ese sentido, el juzgado sostuvo que la controversia planteada era una diferencia de interpretación legal que debía resolverse en la jurisdicción penal ordinaria y no en la vía constitucional.

Asimismo, el fallo judicial indicó que el Acuerdo de Colaboración y Beneficios suscrito entre el Ministerio Público y Odebrecht abarca únicamente delitos vinculados a corrupción de funcionarios, y no a infracciones de tipo tributario. Por tanto, descartó que los fiscales Pérez y Vela hayan incurrido en una invasión de competencias al excluir esos hechos del convenio y proceder con el archivamiento.

Pese a ello, el Ministerio Público ha dejado abierta la posibilidad de reabrir la investigación si la Sunat presenta nueva evidencia que no esté protegida por dicho acuerdo. La procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, advirtió que recursos como este podrían generar incertidumbre sobre la validez y seguridad jurídica de los convenios de colaboración eficaz en el futuro.