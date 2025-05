Medifarma: Fiscalía anuncia reconstrucción de hechos en planta de empresa

Como parte de las diligencias en el marco de una investigación por presunto delito contra la salud pública, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita llevó a cabo una reconstrucción de hechos en la planta de la empresa Medifarma S. A., ubicada en el distrito de Ate. La acción judicial responde a una alerta por la posible distribución de suero fisiológico con fallas en su composición. “Esta diligencia es fundamental para determinar cómo se produjo el error y quiénes son los responsables”, se lee en el comunicado.

Intervención técnica en la fase de producción

Durante la visita a la planta, un equipo de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), perteneciente al Ministerio de Salud, realizó un muestreo especializado del producto. Según indicó la publicación del MP, “los profesionales tomaron muestras en dos momentos críticos del proceso: antes y después de la agitación del tanque, etapa clave en la homogeneización del producto”. El equipo estuvo integrado por tres químicos farmacéuticos y otros técnicos, quienes ejecutaron pruebas específicas para verificar la calidad del suero.

Las pruebas realizadas en el lugar incluyeron una revisión de las características físicas del producto, análisis de pH, así como la identificación y medición del cloruro de sodio. En esta etapa participaron los trabajadores Roy Chávez L. y José Arroyo C., junto al investigado Alex Gamarra C., quien tuvo intervención directa en el análisis de los componentes. “El enfoque técnico de esta intervención busca asegurar que no se repitan errores en la cadena de producción”, explicó el comunicado del Ministerio Público.

El fiscal confirmó que varios empleados de distintas áreas de Medifarma S. A. se encuentran bajo investigación, ya que se busca establecer con precisión la cadena de responsabilidades en la elaboración del producto. “Hay indicios suficientes para ampliar las pesquisas y verificar el cumplimiento de los estándares exigidos por la normativa sanitaria”. La Fiscalía apunta a esclarecer si hubo negligencia o fallas estructurales dentro del sistema de control de calidad.

Como parte de las acciones complementarias, ya se ha dispuesto un nuevo muestreo de 3960 unidades del suero fisiológico en su fase final de producción. Estas unidades se encuentran actualmente inmovilizadas en un almacén de Medifarma ubicado en Villa El Salvador. “La intervención contará nuevamente con la participación de la Digemid y del Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud”, confirmó la Fiscalía, quien adelantó que se mantendrá la vigilancia sobre el lote hasta esclarecer completamente los hechos.