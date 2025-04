José Domingo Pérez anuncia su salida definitiva del Ministerio Público: "el siguiente será Rafael Vela"

Pérez también responsabilizó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por no haber tomado acciones para frenar lo que considera una medida arbitraria por parte de Fernández Jerí.

El fiscal José Domingo Pérez denunció este viernes que le fue impedido el ingreso a su oficina en el Ministerio Público, lo que considera una señal inequívoca de que su suspensión podría convertirse en una destitución definitiva. Pérez responsabiliza directamente a Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC), de obstaculizar su retorno al cargo, y afirma que mientras él permanezca en dicha función, su regreso a la Fiscalía será inviable. “¿O acaso cree usted que se me permitirá regresar mientras el señor Fernández Jerí continúa siendo el jefe de la Autoridad Nacional de Control? Eso es imposible”, sentenció en una entrevista al semanario Hildebrandt en sus Trece .

El fiscal se dirigió a la comisaría de San Andrés, en el Cercado de Lima, para interponer una denuncia por abuso de poder contra Fernández Jerí, luego de que este ordenara que se le negara el ingreso a las instalaciones del Ministerio Público. Pérez enfatizó que, pese a estar suspendido, mantiene su derecho como ciudadano de acceder a una entidad pública y denunció que no se le permitió entregar el acervo documental que mantenía en su despacho. "Si me notifican de mi apartamento al final de la jornada, obviamente tengo que entregar el cargo al día siguiente. Pero me lo han impedido", sostuvo.

Críticas a Delia Espinoza y advertencia sobre más suspensiones

Pérez también responsabilizó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por no haber tomado acciones para frenar lo que considera una medida arbitraria por parte de Fernández Jerí. Afirmó que Espinoza podría estar facilitando la salida de fiscales incómodos para el poder político, como ocurrió anteriormente con Marita Barreto, cuya suspensión preventiva se amplió de seis a nueve meses. “La señora Fiscal de la Nación no solicitó las medidas cautelares respectivas para frenar el accionar del jefe de la Autoridad de Control”, señaló.

El fiscal advirtió que su caso podría no ser el último, al sugerir que Rafael Vela también sería suspendido próximamente. "Es obvio. Y le repito: el siguiente será Rafael Vela, con lo cual seguramente la Fiscal pensará que estará libre de los cuestionamientos de los actores políticos que pueden poner en peligro su permanencia", declaró, dejando entrever una posible estrategia interna para debilitar al equipo de fiscales que ha investigado casos de alto perfil como Lava Jato.