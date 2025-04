Altercado en juicio de Pedro Castillo entre Martha Moyano y abogado de Betssy Chávez

Durante el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, se produjo un tenso altercado entre la congresista fujimorista Martha Moyano y el abogado de la expremier Betssy Chávez, Raúl Noblecilla.

El enfrentamiento comenzó cuando Noblecilla preguntó a Moyano si estuvo presente en el golpe de Estado de Alberto Fujimori en 1992, una interrogante que consideró impertinente. “¿Usted estuvo de congresista en el golpe de Estado del criminal Alberto Fujimori en 1992? Es en la línea de desacreditar al testigo”, dijo Noblecilla a Moyano.

La congresista mostró disposición para responder, pero el juez José Neyra Flores intervino para evitar que la pregunta desviara el juicio. “Señor Noblecilla, no estamos en un diálogo entre usted y la señora testigo. Tenga la bondad de no emitir comunicaciones que puedan digresiones en el juicio”, replicó el magistrado.

MOCIONES CONTRA CASTILLO

La tensión continuó cuando Noblecilla cuestionó a Moyano sobre las mociones de vacancia presentadas contra Castillo, a lo que la congresista respondió no recordar detalles.

“Ah, no recuerda, no recuerda”, fue el comentario irónico de Noblecilla. Moyano exigió respeto. “No, yo no le estoy faltando el respeto. Si la pregunta le falta el respeto, ese es problema suyo”, expreso Noblecilla.

El juez Neyra Flores volvió a intervenir para restaurar el orden y, ante la falta de respuestas, Noblecilla decidió culminar su interrogatorio, mencionando: “No ha respondido nada”.