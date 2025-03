Carlos Mesía sobre Pedro Castillo: "No me parece que pueda llegar a ninguna Corte internacional"

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesía, se pronunció sobre el juicio oral contra el expresidente de la República, Pedro Castillo, por el presunto delito de rebelión en el marco del fallido golpe de Estado del 2022.

En entrevista para Canal N, el extitular del TC cuestionó la estrategia legal por parte de la defensa de Castillo Terrones, y le recomendó cambiar de abogado para continuar con el proceso en su contra.

"No es posible, eso (la estrategia legal) no resiste la sana crítica, ni siquiera el sentido común. Yo creo que hay que cambiar de abogado", manifestó Mesía Ramírez.

INSTANCIAS INTERNACIONALES

Asimismo, Carlos Mesía descartó que el exjefe de Estado pueda acudir a instancias internacionales para evitar una condena por los hechos ocurridos el pasado 7 de diciembre del 2022.

"No me parece que pueda llegar a ninguna Corte internacional porque, en primer lugar, los hechos son totalmente evidentes, lo hemos visto por la televisión. No creo que haya algún peruano que pueda calificar lo que el presidente de la República dijo en ese momento [...] eso es un golpe de Estado evidente", sostuvo.