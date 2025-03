Vladimir Cerrón: Poder Judicial señala que absolución no implica levantar otras órdenes de captura

Esta tarde, el presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, César San Martín, precisó que la absolución del prófugo Vladimir Cerrón por el caso Aeródromo Wanka, no implica que se le levanten las órdenes de captura que tiene por otros procesos.

"Es evidente que, si se le absuelve, se le levantan los mandatos de captura solo por este caso; de los demás, no, no tenemos competencia para ordenar la libertad, cada proceso es un mundo propio, se define con una sentencia en particular", expresó.

REPARACIÓN CIVIL

Asimismo, el magistrado consideró exagerado el monto por reparación civil de 800 mil soles impuestos en primera instancia, y rebajó esa suma a 250 mil soles, que deberá ser cancelado por todos los implicados en este caso, que son 12 personas.

El magistrado San Martín recordó también que es un hecho público que el exgobernador de la región Junín, tiene una condena firme con pena efectiva en otro caso, que de todas maneras debe cumplir, y otro proceso con mandato de prisión preventiva.