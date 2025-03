Juan José Santiváñez: PJ rechaza pedido de impedimento de salida del país contra exministro

Tras haber sido censurado del Ministerio del Interior (Mininter) por el Congreso, el Poder Judicial (PJ) declaró infundado el pedido de impedimento de salida del país en contra del exministro Juan José Santiváñez.

¿QUÉ DICE EL DOCUMENTO A FAVOR DE SANTIVÁÑEZ?

De acuerdo al juez del Juzgado Supremo de Investigación, Juan Carlos Checkley, no existe ningún peligro de que el extitular del Mininter pueda escaparse del país con el propósito de evadir las responsabilidades por las que viene siendo investigado.

“La medida bajo análisis no resulta necesaria, en vista que no se habría acreditado mediante datos objetivos el peligro de fuga por parte del investigado Santivañez Antúnez, no existiendo razón suficiente para restringir su derecho fundamental al libre tránsito sin un sustento adecuado que vislumbre que, de ser procesado en libertad, podría fugar y solicitar asilo en territorio extranjero", indica el documento.

Cabe mencionar que, días atrás se conoció que Juan José Santiváñez habría influenciado en la decisión del Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de favorecer a un exmiembro de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien había sido acusado de formar parte de la banda criminal “Los K y K”.