Betssy Chávez denuncia maltratos en su traslado: "Estoy con hematomas y policontusiones"

La ex primera ministra Betssy Chávez denunció que sufrió agresiones durante su traslado al penal de Barbadillo, en Ate, donde enfrenta un juicio oral por el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Su abogado, Raúl Noblecilla, calificó lo sucedido como "tortura" y exigó que se investiguen los hechos.

Durante la audiencia, Chávez narró que el pasado martes, en su traslado desde el penal de mujeres de Chorrillos, sufrió una caída dentro de la ambulancia sin que el vehículo se detuviera. "El custodio que quiso auxiliarme no pudo porque el vehículo seguía en movimiento, a pesar de que pedía que se detuviera", reveló. A raíz del incidente, aseguró que presenta "hematomas en el rostro, brazos y piernas", además de haber recibido un descanso médico de 15 días debido a "policontusiones".

Además, Chávez denunció que el encargado de su traslado, identificado como el 'técnico Herrera', la amenazó de muerte. "Me dijo que no era posible, después de la caída, que alguien me sujetase porque yo podía huir, cuando estaba esposada. Caso contrario, me 'meterían plomo'", declaró.

Un médico legista corroboró las lesiones tras realizar un examen físico a la exfuncionaria. Según su informe, Chávez presenta "múltiples lesiones contusas en el rostro, el brazo y hombro derechos, la pierna derecha, así como lesiones equimóticas en la pierna izquierda". El especialista indicó que las lesiones habrían ocurrido entre dos y seis días antes de la evaluación.

Su abogado, Raúl Noblecilla, denunció lo ocurrido en la plataforma X (antes Twitter) y aseguró que su defendida ha sido víctima de "tortura y vulneración de sus derechos". "Como mujer y patriota, no se deja amilanar. En un país democrático no se tortura, no se intimida, no se coacciona", manifestó el letrado.