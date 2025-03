Benji Espinoza: "Pedro Castillo considera que su suerta está echada"

El abogado penalista, Benji Espinoza, se pronunció sobre la actitud adoptada por el expresidente Pedro Castillo, quien en más de una ocasión intentó boicotear el juicio oral en su contra por el fallido golpe de Estado.

En entrevista para Exitosa Noticias, el abogado, quien asumió la defensa legal de Castillo Terrones hasta el 2022, aseguró que el exmandatario considera que "su suerte está echada" y, por tal motivo, buscaría llevar su caso a instancias internacionales.

"Castillo considera que su suerte está echada. Yo creo que está jugando sus cartas pensando en los escenarios de protección de los derechos humanos, por ejemplo, plantear una demanda ante la Comisión Interamericana, una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, reclamando indebido proceso", dijo.

DESCARTA VOLVER A SER SU ABOGADO

Por otra parte, Espinoza descartó cualquier posibilidad de retomar la defensa legal de Castillo Terrones, y señaló que su renuncia se dio por su intento de quebrar el orden constitucional anunciando el cierre del Congreso.

"Yo he planteado una renuncia porque considero que se violó el orden constitucional, considero que hubo una infracción constitucional, más no delito, ello ha llevado que me aparte del predicamento que siempre sostuve de manera coherente y consistente y es que el presidente Castillo va a respetar el orden constitucional le guste o no, no lo hizo y por tanto me aparté de su defensa", sostuvo.