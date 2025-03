Dina Boluarte enfrenta 34 denuncias en su contra, reveló la Fiscal de la Nación

La presidenta Dina Boluarte enfrenta un total de 34 denuncias en su contra, según reveló la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. En su mayoría, estos procesos han sido presentados por ciudadanos peruanos y siguen en curso dentro del Ministerio Público.

RESPONDE LAS ACUSACIONES DE LA PRESIDENTA

En entrevista con Cuarto Poder, Espinoza descartó que exista hostigamiento contra la mandataria y rechazó la versión de Boluarte sobre un supuesto “golpe de Estado blando”. “Nosotros no somos políticos, ejercemos una labor constitucionalmente. Se nos obliga a perseguir los presuntos delitos de los más altos funcionarios. Al no ejercer política, ¿cómo vamos a promover un golpe?”, cuestionó.

Además, explicó que la Fiscalía solo ha citado a la presidenta en los casos donde es estrictamente necesario para esclarecer hechos. “En los demás procesos se recaban documentos, testimonios y pericias”, detalló.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

Espinoza también se refirió a la denuncia constitucional presentada en su contra por presunto abuso de autoridad, la cual solicita su inhabilitación por 10 años. Esta medida surge tras su acusación contra 11 congresistas que aprobaron un dictamen que favoreció a cinco legisladores militares y policías en retiro (José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo Azurí), permitiéndoles cobrar sueldo y pensión sin restricciones.

“No tengo temor, porque sé lo que he hecho y tengo la conciencia tranquila”, declaró la fiscal, aunque advirtió que le preocupa que se impongan los votos y no el derecho en este proceso. “Si me van a acusar y quieren inhabilitarme, ellos también deben sustentar su denuncia con argumentos sólidos”, enfatizó.