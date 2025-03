Pedro Castillo y magistrado tuvieron fuerte discusión durante juicio oral por fallido golpe de Estado

Foto Latina

Este mediodía, durante el juicio oral por el fallido golpe de Estado liderado por Pedro Castillo, el expresidente tuvo un cruce de palabras con uno de los magistrados. El exmandatario dijo que se quería retirar de la sala señalando «No estoy cómodo».

Castillo Terrones indicó que se le acusa de haber cometido un delito «que no hizo, jamás tomó un arma» y que se le lleva a un proceso contra su voluntad, que no quiere un abogado de oficio y que se va a retirar de la sala de audiencia, pero al final no lo hizo.

CONTRA MI VOLUNTAD

Señaló que: «Mis coacusados no tienen nada que ver en este caso (…) Si participa la defensa pública, es contra mi voluntad, aquí también estoy en contra de mi voluntad». El magistrado pidió respeto a todas las partes para continuar con el juicio oral.

La Fiscalía solicitó una pena de 34 años de prisión para Pedro Castillo y el pago de S/ 65 419 038.53 como reparación civil. Asimismo, para los otros acusados, 25 y 15 años de cárcel, y una reparación civil de 64 millones de soles de manera conjunta.