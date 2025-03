Julio Demartini niega obstrucción a la justicia en caso Qali Warma: "Mi prioridad es quedarme en Perú"

El exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, participa de la audiencia de impedimento de salida del país en su contra, en el marco de la investigación que se le sigue por el caso Qali Warma.

Durante su pronunciamiento, el extitular del Midis se refirió a su posible designación como embajador en el Vaticano y aseguró que su prioridad es quedarse en territorio nacional por motivos laborales.

"No hay ningún hecho concreto para ser embajador, y así lo hubiera, mi prioridad es quedarme en el Perú, seguir trabajando, esta es la razón del nuevo contrato. Yo vivo de mi trabajo, no tengo empresas, y mi trabajo principalmente es ser gestor público, lo dice mi hoja de vida, en los tres niveles de gobierno que he trabajado por casi 30 años. Por eso, pongo mis conocimientos técnicos para eso y por eso es que estoy trabajando ahora y seguiré trabajando acá en mi patria", dijo.

BUSCARÍAN "INCRIMINARLO"

En ese sentido, Demartini Montes aseguró que es el más interesado en que los hechos se esclarezcan y denunció que las personas involucradas en el caso buscan "incriminarlo".

"Yo lo que más quiero es que estas cosas se esclarezcan, no tengo nada que ocultar […] Y por dichos de terceros, por comentarios de terceros […] que he denunciado a esas personas porque quiero saber cuál fue el motivo de esta conversación […] Estas personas aparentemente han tenido la intención de incriminarme en hechos en los que no he participado y no participaría por temas de convicción y ética", sostuvo.