Daniel Urresti: PJ rechaza hábeas corpus que anulaba su sentencia por caso Hugo Bustíos

El Poder Judicial (PJ), declaró improcedente el hábeas corpus presentado por el excandidato presidencial, Daniel Urresti, que buscaba recuperar su libertad tras ser condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y del intento de homicidio contra el también periodista Eduardo Rojas Arce.

El recurso presentado por Ángel Soria Fuerte, defensa legal de Daniel Urresti, pretendía la anulación de su condena y las resoluciones de la Corte Suprema que la confirmaron, argumentando violaciones a sus derechos.

No obstante, el juez Jhonathan Valencia López, titular del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, señaló que no se han vulnerado los derechos constitucionales de Urresti y que las cuestiones planteadas son propias de la jurisdicción ordinaria, no constitucional, desestimando así el recurso presentado.

SEGUIRÁ EN PRISIÓN

Tras este fallo, Urresti Elera permanecerá en prisión cumpliendo la condena de 12 años de pena privativa de la libertad impuesta en su contra el pasado 12 de abril del 2023, por los casos mencionados.