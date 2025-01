Caso Cofre: Dina Boluarte no acudirá mañana a declarar ante la Fiscalía por recomendación de su abogado

En entrevista con RPP, Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, señaló que su clienta no acudirá mañana, miércoles, a responder ante la Fiscalía por el caso Cofre. Sustentado su determinación en que la ampliación de la investigación sobre el vehículo presidencial se desarrolló "fuera de plazo".

El letrado indicó que "no es algo arbitrario o discrecional" pues en el caso del Eficcop, donde la jefa de Estado también es investigada, “el Ministerio Público amplía extemporáneamente el plazo de la investigación luego del plazo inicial", por lo cual la defensa acudió al juez supremo de investigación preparatoria.

CONTROL DE PLAZO

"Y el juez nos dio la razón. Eso no es un capricho de la defensa, está haciendo uso del baremo y del baluarte de la ley, que es la audiencia de control de plazo, y le dijo que el Ministerio Público, que negligentemente, había ampliado de forma extemporánea, como ha ocurrido acá", señaló Portugal Sánchez.

"No es que la presidenta no desea acudir o que quiere evadir. Le pedimos que nos convoque, dentro del plazo, y no lo hizo; y por consecuencia, no podemos convalidar una citación con un plazo vencido. Si el juez supremo, a través de una audiencia, nos rechaza la posición, por supuesto que asistiremos", enfatizó.