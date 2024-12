Andrés Hurtado: PJ confirmó incautación de celular que excómico entregó cuando fue detenido

Según informa RPP, el Poder Judicial confirmó la incautación de un celular que entregó el excómico Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', cuando fue detenido por la Policía Nacional, el último 19 de setiembre, en una clínica de San Borja.

El juez Juan Checkley adoptó esta medida solicitada por la Fiscalía, que pedía se confirme la incautación de este bien, como parte de la investigación seguida a Hurtado Grados, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo.

INVESTIGACIÓN

El abogado del artista solicitó rechazar el pedido fiscal señalando que no existe un acta de incautación formal como alega el Ministerio Público, y que el celular que entregó su patrocinado no se vincula con los hechos que se le atribuyen en este caso.

No obstante, el magistrado determinó que, si bien no se elaboró un acta que se denomine “de incautación”, ello no quita que dicho celular pueda ser útil en la investigación contra el excómico Hurtado Grados, hoy con prisión preventiva por 18 meses.