Nicanor Boluarte no se someterá a decisión de prisión preventiva, asegura su abogado

El último martes 19 de noviembre, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, por su implicancia en el caso denominado como ‘Los Waykis en la sombra’.

Tras esta decisión, el abogado de Boluarte Zegarra, Luis Vivanco calificó que la decisión de Concepción Carhuancho tuvo tintes políticos, por lo que su patrocinado no se someterá a la medida que se dictaminó en su contra.

"Esta decisión no es firme porque está apelada y tendrá que ser revisada. Yo entiendo que no se va a someter a esta decisión porque considera que es una medida arbitraria y en ese contexto no lo aceptará”, sostuvo.

DESCONOCE EL PARADERO DE NICANOR BOLUARTE

Al ser consultado sobre la ubicación de Nicanor Boluarte, Vivanco precisó que no tiene conocimiento de su paradero, por lo que tampoco le gustaría saber dónde se encuentra en estos momentos el hermano de Dina Boluarte.

"La verdad de las cosas es que yo no tengo contacto con él desde hace unos días. Hay un tema entre abogado y cliente y prefiero no saberlo, además para evitar especulaciones o que se creen articulaciones de encubrimiento y esa serie de cosas que no corresponden", aseveró.