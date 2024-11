García Toma sobre Antauro Humala: "Es una persona que no está en su sano juicio"

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Víctor García Toma, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ) decretó la ilegalidad del partido del líder etnocacerista, Antauro Humala, y ordenó su disolución y su inhabilitación de los próximos comicios.

En entrevista para el Diario Expreso, el extitular del TC señaló que el hermano del expresidente Ollanta Humala es una persona que "no está en su sano juicio" y, por tal motivo, no debería participar en las elecciones del 2026.

"Si no cree en la democracia y además no está resocializado, debería seguir preso, pero, en fin, por lo menos se le debe prohibir postular. Quizás el consumo de drogas haga que, en vez de ir a la cárcel, Antauro Humala tenga que ir a un sanatorio. Es una persona que no está en su sano juicio, y eso es peligroso", dijo.

APELACIÓN

Como se recuerda, Humala Tasso anunció que presentará una apelación formal contra la reciente sentencia de la Sala de Derecho Constitucional que ordenó la ilegalización de su partido A.N.T.A.U.R.O.