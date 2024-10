Abogado de Dina Boluarte sobre Shimabukuro: "No estamos ante Pinocho, estamos ante Pinueve"

Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, se pronunció luego que el exasesor presidencial, Henry Shimabukuro, señaló que la mandataria habría recibido regalos por parte del excómico Andrés Hurtado, quien hoy cumple una orden de prisión preventiva por 18 meses.

En entrevista para ATV+, la defensa legal de Boluarte Zegarra calificó de "mitómano" al empresario y rechazó sus declaraciones, además, lo comparó con el famoso personaje de cuentos, "Pinocho".

"Creo que 'Pinocho' estaría bastante triste porque hay una nueva versión suya. No estamos ya ante 'Pinocho' estamos ante 'Pinueve'. Me parece que hay una patología de mitomanía en el caso de este señor porque no es absolutamente para nada cierto lo que ha manifestado. A tal punto el rechazo, que es inusual en la presidenta, la presidenta es absolutamente tolerante en cuanto a las crítica que hay contra ella en su condición de mandataria de este país, pero esto si ha tenido un absoluto rechazo", dijo.

CARTA NOTARIAL

En ese sentido, Juan Carlos Portugal anunció que han presentado una carta notarial exigiendo la rectificación de Shimabukuro, ante las acusaciones sobre supuestos obsequios por parte de "Chibolín", quien es investigado por presunto tráfico de influencias y lavado de activos.

"Es por eso, que estamos presentando en estos momentos una carta notarial de rectificación a este señor (Shimabukuro) que va a ser tramitada, entendemos en las próximas horas, y esperando que en el plazo de 24 horas esta personas nos pruebe lo que ha afirmado. Es decir que 'Chibolín' o Andrés Hurtado le regaló el traje a la presidenta cuando ella asume el mando", sostuvo.