Caso Andrés Hurtado: congresista Cavero niega amistad y dice que solo una vez asistió a su programa

El parlamentario Alejandro Cavero volvió a señalar no tener amistad con el comediante Andrés Hurtado y que su participación en el programa de televisión "Porque es Sábado con Andrés", se debió únicamente a un tema relacionado con la campaña presidencial de Hernando de Soto.

"Mucha cercanía no he tenido ni tengo con el señor Andrés Hurtado. Yo asistí una vez a su programa, básicamente, por una invitación que llegó a través de la campaña de Hernando de Soto, con quien Andrés Hurtado sí ha tenido relación y era cercano. Y la segunda vez que lo he visto en mi vida, me lo he cruzado literalmente en la calle", indicó a Exitosa.

CAMPAÑA ELECTORAL

Asimismo, el legislador de la bancada de Avanza País, comentó que advirtió a su candidato presidencial que Hurtado Grados, hoy investigado por tráfico de influencias y lavado de activos, no era la persona realmente idónea para que desempeñe el cargo de asesor de la campaña electoral.

"Muchos en la campaña le dijimos a Hernando de Soto que Andrés Hurtado no era la persona idónea para asesorarlo. Pero, en fin, esas son decisiones que se tomaron en la campaña. Nunca me he sentado uno a uno a conversar con Andrés Hurtado, nunca le he entregado un centavo por asistir a su programa, ni a ese ni a ningún otro programa”, agregó.