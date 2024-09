Caso Ecoteva: Corte Suprema aprobó solicitar a Israel la extradición de Avraham Dan On

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha declarado procedente el pedido de extradición de Avraham Dan On, exasesor de Seguridad del expresidente Alejandro Toledo, en el marco del caso Ecoteva.

El tribunal, presidido por el juez supremo César San Martín, aprobó la solicitud de la Novena Sala Penal Liquidadora de Lima para que las autoridades israelíes concedan la extradición de Dan On a Perú.

Esta medida busca que el acusado responda por las imputaciones formuladas en su contra por la Fiscalía, que incluyen presunto lavado de activos en la adquisición de propiedades a través de la empresa Ecoteva Consulting Group.

Actualmente, Avraham Dan On reside en Israel, país que no cuenta con un tratado de extradición con Perú. Ante esta situación, las autoridades peruanas apelan al principio de reciprocidad y a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para lograr que Dan On sea entregado y enfrente el juicio en Perú.

En los próximos días, la Corte Suprema enviará el cuadernillo de extradición al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que, a través del Consejo de Ministros, se determine si se oficializa el pedido ante el gobierno israelí.

La Fiscalía solicitó 16 años y 8 meses de prisión para Dan On, así como para el expresidente Alejandro Toledo y su esposa, Elian Karp, quienes también enfrentan acusaciones de lavado de activos. Este caso ha sido suspendido hasta que las autoridades de Estados Unidos e Israel aprueben las extradiciones correspondientes, lo que ha retrasado significativamente el proceso judicial.

IMPUTACIONES POR LAVADO DE ACTIVOS

El caso Ecoteva, que involucra a Alejandro Toledo y su entorno cercano, se originó a partir de la adquisición de lujosas propiedades en Perú mediante la empresa Ecoteva Consulting Group, con sede en Costa Rica. La Fiscalía sostiene que estas compras se realizaron con dinero de origen ilícito, vinculado a sobornos y actos de corrupción durante el mandato de Toledo. En junio de 2019, el fiscal superior Rafael Vela presentó cargos formales y solicitó penas severas para los involucrados.

Según la investigación, se habrían usado fondos provenientes de Odebrecht y otras fuentes ilícitas para financiar la compra de bienes inmuebles en Lima, utilizando a Ecoteva como fachada para blanquear el dinero. Las acusaciones contra Toledo, Karp y Dan On incluyen el ocultamiento y transferencia de fondos de manera irregular, afectando así al Estado peruano.