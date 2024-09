Betssy Chávez: Poder Judicial rechaza solicitud de expremier para que cese su prisión preventiva

La expremier Betssy Chávez seguirá en presión luego que el juez Juan Checkley rechazó su solicitud para que cese la prisión preventiva en su contra por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

Su defensa alegaba que viene sufriendo prisión injusta pues ya no concurre el peligro de obstaculización en atención a una resolución de la Corte Suprema, en el que se establece que la no entrega de su celular no puede ser considerada una conducta obstruccionista.

PELIGRO DE FUGA

No obstante, el magistrado Checkley Soria desestimó Los argumentos de los representantes legales al precisar que existe el peligro de fuga por parte de Betssy Chávez, por haber intentado huir hacia la Embajada de México en Lima, tras el fracaso del golpe de Estado.

Al respecto, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 25 años de prisión contra la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Betty Chávez Chino por el presunto delito de rebelión.