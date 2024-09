Caso Cócteles: excluyen a Martín Vizcarra y Patricia Benavides como testigos en juicio de Keiko Fujimori

El Poder Judicial ha decidido no convocar a Martín Vizcarra, ex presidente del país, ni a Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación, como testigos en el juicio oral que enfrenta Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, por el caso conocido como "Caso Cócteles".

Esta decisión también se extendió a otras figuras como Jaime Villanueva, ex asesor de Benavides, marcando un punto crítico en cómo se desarrollará el juicio por supuestos aportes ilícitos durante las campañas electorales del 2011 y 2016.

En una reciente audiencia, el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional determinó que los testimonios de Vizcarra, Benavides, y otros no serían pertinentes para el proceso en curso. Esta decisión viene a enfatizar la selección rigurosa de evidencias y testimonios que serán considerados en el juicio. Además de los nombres ya mencionados, la corte también descartó la convocatoria de Aldo Mariátegui, periodista, y de Iván Manchego Cuayla, otro ex asesor.

INCORPORACIÓN DE EVIDENCIA CRUCIAL

Sin embargo, no todas las solicitudes de la defensa fueron rechazadas. El Poder Judicial aprobó la inclusión de un video que contiene la declaración de Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, cuyo testimonio podría ser crucial para el desarrollo del caso. Esta evidencia se espera que aporte luz sobre las complejidades de los aportes financieros en las campañas de Fuerza Popular.