Patricia Benavides sobre el Ministerio Público: “Hay una persecución política en mi contra”

Luego de su viaje a Chile, la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, no se guardó nada y arremetió contra el Ministerio Público. En declaraciones, para Canal N, Benavides indicó que existe una persecución política en su contra.

Asimismo, la extitular de la Fiscalía manifestó que la institución sabía de su viaje al país sureño, por lo que no era necesario informar sobre su ausencia del Perú, calificando todo lo que viene aconteciendo como un “show”.

"Acá hay una falta de objetividad. Hay un ensañamiento en contra de mi persona. Una persecución implacable. Yo salgo del país por unos días a Chile, por unos temas familiares. Llevaba meses aplazando ese viaje. Yo no tenía impedimento de salida, yo no tenía por qué comunicar a la Fiscalía. Se hizo por una deferencia para que sepan que estoy saliendo del país (...) El show mediático es armado por la propia Fiscalía”, indicó.

DEBERÍA INVESTIGARME UNA FISCAL QUE ESTE A MI ALTURA

Tras conocerse que la fiscal Delia Espinoza la viene investigando, Patricia Benavides desacreditó a Espinoza y mencionó que no tiene la competencia para seguir indagando en su caso.

“Me viene investigando una fiscal que no tiene la competencia para poder investigar a una fiscal de la Nación, la fiscal Delia Espinoza. A mí me corresponde que me investigue Juan Carlos Villena”, enfatizó.