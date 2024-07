Alejandro Toledo: durante audiencia pide ser trasladado a una clínica pues no se encuentra bien

Este mediodía, el expresidente Alejandro Toledo, durante la audiencia por el caso Interoceánica, presuntamente recibió coimas para otorgar la obra a empresas brasileñas, pidió ser trasladado a una clínica pues tiene problemas de salud.

“No estoy bien, seguramente mi abogado le ha transmitido todo. Estoy pidiendo que me lleven a la clínica y no quieren. Entonces cómo hago para cumplir con ustedes”, expresó Toledo Manrique, quien también dijo que no lo dejaban participar en la sesión.

PARTICIPAR COMO ASISTENTE

Al respecto, Roberto Su, abogado de detenido exmandatario, aclaró que, Alejandro Toledo puede participar como asistente, pero no intervenir pues no le corresponde. Dijo también que el tema de su salud no es parte del presente juicio oral.

Por su parte la jueza Zaida Pérez, titular del Segundo Juzgado Penal Colegiado, le señaló al investigado que sí está participando en la sesión mediante un enlace activo y que sus inconvenientes de salud lo está viendo el Instituto Nacional Penitenciario.