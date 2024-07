Keiko Fujimori: se evalúa apelación fiscal de prisión preventiva contra lideresa de Fuerza Popular

Foto El Búho

Puede seguir la audiencia en vivo y en directo AQUÍ

El Poder Judicial evalúa hoy el recurso de apelación del fiscal José Domingo Pérez Gómez que busca se dicte nuevamente prisión preventiva contra Keiko Fujimori, en el proceso penal que se le sigue por los aportes a sus campañas presidenciales del 2011 y 2016.

Pérez Gómez demanda que la instancia superior revoque la decisión que emitió el último 12 de junio el juez Víctor Zúñiga, que declaró infundado su pedido para que se revocara el mandato de comparecencia con restricciones que pesa sobre la excandidata presidencial.

VIAJE A EEUU

El fiscal del caso Cócteles pide se dicte nuevamente prisión preventiva contra Fujimori Higuchi por incumplir la regla de conducta que la obliga a no ausentarse de la ciudad donde reside sin previa autorización judicial al haber viajado el último 25 de mayo a Estados Unidos.

Al respecto, la defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular aseguró durante la audiencia en la se vio este tema, que la obligación de su clienta de no ausentarse de ciudad capital sin autorización judicial ya no estaba vigente, por lo que la solicitud fiscal Pérez no procede.