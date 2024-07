Presidente del PJ sobre ley de lesa humanidad: “La Corte IDH no tiene que decirnos nada"

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se pronunció hoy ante los medios de comunicación sobre la aprobación del dictamen del Congreso que delimita la prescripción de crímenes de lesa humanidad anteriores al 2002.

Arévalo Vela, criticó la solicitud del tribunal internacional para detener el proceso de aprobación de la ley, subrayando que ningún órgano externo debe interferir en las decisiones soberanas de los poderes del Estado peruano.

Además, aseguró que el Poder Judicial respeta la autonomía de los demás poderes y que, una vez promulgada la ley, los jueces peruanos decidirán su aplicación basándose en la constitucionalidad y los estándares.

"Por lo tanto, acá no hay nada que ver con la Corte IDH, acá los jueces peruanos son los que van a decidir si la ley se aplica o no se aplica (…) La Corte IDH no tiene que decirnos nada", expresó a la prensa.

PERMANENCIA EN LA CORTE IDH

En cuanto a la permanencia del Perú en la jurisdicción de la Corte IDH, el titular del Poder Judicial consideró que no se debe abandonar, pero enfatizó la necesidad de establecer límites cuando el tribunal internacional excede sus competencias.