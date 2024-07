Keiko Fujimori: excongresista Galarreta niega que haya evidencias de lavado de activos en el caso 'Cócteles'

En amplia entrevista con Exitosa, el excongresista de Fuerza Popular, Luis Galarreta Velarde, afirmó que en el caso “Cócteles” no hay evidencias que Keiko Fujimori haya incurrido en el delito de lavado de activos. Aseguró que no se han encontrado elementos de convicción que demuestren las acusaciones.

Asimismo, el también secretario general de Fuerza Popular dijo que los hechos han sido tergiversados, pues considera que al momento que Fujimori Higuchi habría recibido dinero para su campaña electoral, los aportes de este tipo no estaban prohibidos. Por ello señala que el origen de los recursos es lícito.

NO HAY DESBALANCE

"En el caso de Keiko, ella no estaba prohibida de recibir aportes. Segundo, eran fuentes lícitas los aportes. Tercero, no es que ha dado un peaje como la señora Villarán. Entonces, la idea de que la acusación principal viene por lavado de activos y fuente ilícita, debe haber estado en algún lugar. Hubo cinco pericias, no se encontró un solo desbalance. No hay una sola prueba de lavado de activos", manifestó.

Esta mañana, a las 09:00, se inició la audiencia del caso “Cócteles”, en las instalaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, contra Keiko Fujimori Higuchi, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y otros 44 implicados, a quienes se les acusa de los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia.