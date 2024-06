Abogado de Pedro Castillo niega que expresidente cometió golpe de Estado: "Fue un acto político"

Luis Walter Medrano, abogado del expresidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ) amplió por 14 meses más la prisión preventiva contra el exmandatario. en el marco de la investigación en su contra por los presuntos delitos de rebelión y otros.

En entrevista para Exitosa Noticias, la defensa legal de Castillo Terrones cuestionó esta medida contra su cliente y rechazó que el exmandatario haya cometido un golpe de Estado al anunciar el cierre inconstitucional del Congreso, alegando que solo se trató de un "acto político".

"No cumple con el primer elemento objetivo del tipo penal de rebelión que es alzarse en armas. Dos, ese discurso no estuvo aprobado por el Consejo de Ministros por lo que no tenía entidad suficiente para ser acatada. Tres, jamás se coordinó con las Fuerzas Armadas para que puedan acatar. (...) Fue un acto político que no tuvo consecuencias jurídicas para el Estado", dijo.

NIEGA INTENTO DE FUGA

Asimismo, Luis Walter Medrano descartó que Castillo Terrones haya intentado fugar a México tras dar su mensaje golpista e indicó que el pedido de asilo era únicamente para su esposa e hijos.