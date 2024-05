Juan Carlos Villena sobre Gustavo Gorriti: “No lo conozco y nunca me he reunido con él”

En medio de sus declaraciones brindadas en la Comisión de Fiscalización del Congreso, el fiscal interino de la Nación, Juan Carlos Villena negó cualquier vínculo con el periodista Gustavo Gorriti.

Asimismo, Villena enfatizó que nunca ha sostenido algún tipo de conversación con Gorriti e hizo un llamado a los órganos de justicia a continuar con las investigaciones correspondientes para saber si ha tenido algún tipo de injerencia en las indagaciones de diversos actores políticos.

"No conozco al señor Gorriti, nunca me he reunido con él. Menos he recibido amenazas de él ni de nadie. Yo ejerzo en función de acuerdo a lo que corresponde. Ahora, ha habido menciones del testigo de Villanueva a este señor Gorriti. Pero como ya he mencionado en otras ocasiones, a la Fiscalía de la Nación le corresponde investigar a altos funcionarios", comentó.

¿REGRESARÁ EL APOYO AL EFICCOP?

Luego De su pedido para el retorno del equipo especial de la Policía que brinda apoyo al Eficcop, Juan Carlos Villena indicó que no hay nada concreto hasta el momento: "No hemos tenido una respuesta formal".

Finalmente, el fiscal interino de la Nación mencionó que se deberá actualizar la carpeta de investigaciones que se abrieron contra la presidenta Dina Boluarte sobre el caso ‘Rolex’ y muertes suscitadas en las manifestaciones del 2023.