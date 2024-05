Patricia Benavides se encuentran en recuperación tras someterse a cirugía

Tras estar en el ojo de la tormenta por presuntamente liderar una red criminal enquistada en el Ministerio Público, se pudo conocer que la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides está en plena recuperación al someterse a una cirugía el último martes 7 de mayo.

En conversación con un medio local, la defensa legal de Benavides Vargas, Jorge del Castillo confirmó esta noticia y no quiso brindar mayores detalles del estado de la extitular de la Fiscalía. "Soy abogado, no médico. No emitiré declaraciones al respecto (...) Asumo que sí (está bien)".

ÚLTIMA APARICIÓN EN PÚBLICO

La suspendida fiscal de la Nación fue vista por última vez cuando se apersonó hasta la sede de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) donde buscó defender su recurso de reconsideración para revertir la suspensión en su contra.

Cabe mencionar que, Patricia Benavides se encuentra en el ojo de la tormenta una vez más después de que un programa revelará una imagen donde se observa a la pareja del abogado José Castillo Alva, Mirtha Gonzales y Jorge Rodríguez Menacho en las oficinas del Ministerio Público en el tiempo donde Benavides Vargas ejercía su labor de fiscal.