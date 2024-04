Wilfredo Oscorima: abogado confirmó que entregó al Ministerio Público pulsera que lució Boluarte

Humberto Abanto, abogado del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, dijo anoche, en entrevista con Canal N, que la pulsera Bangle que lució la presidenta de la República, Dina Boluarte, y que compró su patrocinado con el propósito de regalársela a la mandataria, la entregó a la fiscalía.

"Su propósito era regalarla, lo he dicho más de una vez. Ella [la presidenta] no aceptó. Se ha generado una situación exagerada. Yo no creo que la señora Boluarte, si hubiera aceptado el regalo, sería el primer presidente desde José de la Riva-Agüero hasta la fecha que haya recibido un regalo (...) la pulsera es la que yo llevé [a la fiscalía]", dijo.

VIOLANDO REGLAS

Aseguró que no existe una regla que prohíbe al jefe de Estado recibir un obsequio, y que la presidenta Boluarte fue "cuidadosa" en no aceptar el regalo de Oscorima "para evitar un problema mayor". Señaló que la Fiscalía le incautó los tres relojes y la pulsera durante la exhibición violando las reglas del proceso".

"Fui llevando más de lo que incluso se me había solicitado y pedí autorización para exhibirlos en esa misma diligencia. Dieron un argumento que encontré ofensivo, porque dijeron que los objetos podrían ser sustraídos de la acción de la justicia, y nosotros lo estábamos poniendo a disposición, perennizándolos en fotografías", sostuvo el letrado.