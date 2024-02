Yeni Vilcatoma: Investigación a Gustavo Gorriti, Rafael Vela y José Domingo Pérez es un engaño

La excongresista Yeni Vilcatoma afirmó que la indagación previa que desarrolla el fiscal supremo Alcides Chinchay en contra del periodista Gustavo Gorriti y los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, es un engaño.

"En efecto, es un verdadero engaño. Han recurrido a una figura que no es una etapa procesal. No hay investigación dentro de un marco legal, cuando hablamos de estas indagaciones previas. Es un artilugio que ciertas fiscalías usan en casos donde no quieren abrir investigación (...) Ya ha pasado, van a archivar la investigación", señaló.

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Manifestó también, en entrevista con Willax, que las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, ofrece datos que gozan de una "sospecha simple, lo cual obliga a los fiscales a cargo aperturar una investigación preliminar", apuntó Vilcatoma de la Cruz.

"Al que no se quiere investigar a todas luces es a Gorriti. Lo que yo supongo es que se han puesto de acuerdo para que nos calmemos. (...) Ahora, Alcides Chinchay se muestra como un incapaz siquiera de calificar este hecho con una sospecha simple. Se siente incapaz de calificar un tipo penal cuando todas luces el delito es organización criminal", agregó.