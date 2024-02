José Ávila reveló que Jaime Villanueva le pidió insistentemente reunirse en privado con Patricia Benavides

El exintegrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), José Ávila, reveló que Jaime Villanueva lo llamó insistentemente para coordinar una "reunión privada" con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuando la suspendida funcionaria ya era cuestionada por sus acciones en el Ministerio Público.

"Jaime Villanueva comenzó a hacerme llamadas por teléfono: 'Señor Ávila, por encargo de la doctora Patricia Benavides, quisiera tener una reunión con usted' [respondió] Bueno, que la presente formalmente y con una agenda. 'No, quiere una reunión en privado'. No quiero ni debo reunirme en privado con la señora Patricia Benavides porque en esa época ya había denuncias", aseguró.

MALCRIADO E INTENSO

Ávila Herrera dijo también, en entrevista con Canal N, que el exasesor de Benavides Vargas insistió tanto con el pedido de la reunión privada que, incluso, llegó a ser bastante "malcriado e intenso" al buscarlo personalmente durante un evento para la juramentación de jueces y fiscales.

"Me dijo, 'doctor Ávila, por favor, Patricia Benavides quiere conversar con usted' y le dijo no. “Entonces, yo no le fui funcional a Jaime Villanueva como se ha revelado en las comunicaciones, que tenía una supuesta facilidad de mi parte”. Asimismo, calificó como una "narrativa maliciosa" las afirmaciones que viene brindando el exasesor de la exfiscal de la Nación ante el Ministerio Público.