Exministro Chero reconoce amistad con Jaime Villanueva pero niega haber apoyado a Patricia Benavides

Félix Chero, exministro de Justicia del presidente golpista Pedro Castillo, rechazó las afirmaciones de Jaime Villanueva ante la fiscalía en calidad de aspirante a colaborador eficaz, respecto a que negoció con el exmiembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) José Ávila, para beneficiar a Patricia Benavides.

“Niego rotundamente esa versión, entiendo que frente de una investigación y una detención se diga muchas cosas, pero yo jamás me he reunido con el doctor José Ávila por dicha finalidad. He tenido reuniones, no solo con el doctor Ávila sino con muchas autoridades del Gobierno y del Estado como la presidenta del Poder Judicial y el contralor por temas netamente institucionales”, declaró a Latina Noticias.

PRINCIPAL OPOSITOR

Asimismo, señaló que es contradictorio lo afirmado por Villanueva Barreto, pues fue el principal opositor a la gestión de Benavides. El exasesor de la exfiscal de la Nación declaró que tanto Chero Medina como Ávila Herrera estarían involucrados en el nombramiento de Patricia Benavides como fiscal suprema.

“Es algo contradictorio que yo me haya reunido con el doctor Ávila para favorecer a la doctora Patricia Benavides cuando yo he sido el principal crítico de la doctora, no solo por su actuación sino por la forma como direccionó algunas investigaciones, incluso investigaciones en la que yo terminé comprendido sin razón ni fundamento entonces no tiene una objetividad, un sentido lógico", cuestionó.