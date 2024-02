Fiscalía iniciará investigación preliminar contra Domingo Pérez, Gustavo Gorriti y Rafael Vela

Tras las declaraciones del exasesor de la fiscal de la Nación Patricia Benavides, Jaime Villanueva en el que se involucraron a muchos personajes, el fiscal supremo Alcides Chinchay abrió una investigación contra los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, Domingo Pérez y Rafael Vela.

Asimismo, en medio de las revelaciones que dio Villanueva Barreto donde también se conoció el nombre de Gustavo Gorriti, Chinchay comenzará diligencias contra el periodista.

REVELACIÓN

En medio de lo declarado por Jaime Villanueva, Vela Barba habría filtrado información reservada al hombre de prensa donde se conocía que el expresidente Alan García recibió un pago de 100 mil dólares a manos de Odebrecht.

"Literal me dijo 'Jaimito he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García, porque yo a él a Gustavo le di toda la información para cercar a García'", precisó.