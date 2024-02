Patricia Benavides: abogado dice no saber nada sobre tesis de la suspendida exfiscal de la Nación

El abogado de la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, dijo no saber nada sobre las tesis de la magistrada, las que estarían desaparecidas, una información que ya había sido alcanzada en marzo del 2023 por Ilko Rogovich, secretario general de la Universidad Alas Peruanas (UAP).

“No sé [dónde están], no es un tema que yo haya abordado, no está en mi campo de acción. Somos un equipo de abogados. Yo estoy en el tema de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y no sé si esto llegue en algún momento al Parlamento”, dijo anoche Jorge del Castillo al programa dominical Cuarto Poder.

“Las tesis entiendo que están en la universidad, pídanlas a la universidad [...] Ese tema sinceramente no lo discuto porque no lo conozco”, señaló el letrado, pese a que Rogovich indicó que los trabajos de la magistrada, para obtener el grado de magister y doctora, no figuran en el repositorio universitario.

HACER ESCARNIO

Por su parte, la legisladora Susel Paredes Piqué (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), quien hace meses solicito públicamente a Benavides Vargas muestre sus tesis, se pronuncio en su cuenta de X sobre las declaraciones del abogado de la suspendida exfiscal de la Nación.

“Están los diplomas, están los documentos firmados por los asesores. He pedido la tesis a todas las instituciones relacionadas, incluso a la propia Benavides, pero nadie me la da. Incluso ella misma dice que no la muestra porque pueden hacer escarnio de ella”, anotó la congresista.