Caso golpe de Estado: Aníbal Torres pide disculpas a juez por infringir reglas de conducta

En el marco del proceso judicial en su contra por su presunta participación en el golpe de Estado de Pedro Castillo, Aníbal Torres ha admitido ante el magistrado Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, haber violado una de las reglas de conducta impuestas por el Poder Judicial.

Durante una sesión virtual, el Ministerio Público respaldó su solicitud de apercibimiento contra el exjefe del gabinete, argumentando que Torres había roto una de las medidas al comunicarse con co-investigados o testigos que ya habían declarado o estaban por declarar en la investigación fiscal.

La Fiscalía señaló que se había producido una reunión entre Aníbal Torres y el exministro de Defensa Gustavo Bobbio, quien reconoció haber mantenido comunicación con Torres. Además, el Ministerio Público afirmó que Torres conocía la prohibición de comunicarse con testigos y que Bobbio era uno de ellos.

En respuesta, el abogado de Aníbal Torres, Duberlí Rodríguez, argumentó que en la primera conversación con Gustavo Bobbio no se había infringido ninguna norma, pero reconoció un "descuido" en la segunda ocasión.

PIDIÓ DISCULPAS

Al término de la audiencia, Aníbal Torres admitió haber incurrido en negligencia al no percatarse de que Bobbio era testigo en el proceso judicial. “Ha habido negligencia por no haber advertido yo que el señor Bobbio es testigo. Por ello, pido disculpas a usted, señor magistrado, y por su intermedio, al señor fiscal; hecho que no se va a repetir”, exclamó.