Abogado de Alberto Fujimori: Responsabilidad de Montesinos en caso Pativilca no afectaría a expresidente

El abogado del expresidente Alberto Fujimori, Elio Riera, señaló que la declaración de culpabilidad de Vladimiro Montesinos en el caso Pativilca no afectaría al exmandatario, y destacó la decisión del Poder Judicial de desestimar el pedido de detención domiciliaria contra su patrocinado.



“Considero más bien que esto permite demostrar quién cometió los delitos, evidentemente fue un asesinato, pero de ahí a decir que el señor expresidente organizó la matanza de seis inocentes campesinos, no existe el móvil. No hay ningún elemento que pueda vincular a Alberto Fujimori”, señaló.

CONCLUSIÓN ANTICIPADA

El pasado 31 de enero, el exasesor Montesinos Torres fue condenado a 19 años y ocho meses de prisión por los delitos de asesinato y desaparición forzada en los casos Pativilca y La Cantuta, luego de acogerse a la conclusión anticipada durante el juicio oral en su contra.

Asimismo, en el fallo se señala que se le inhabilitó para ejercer la función pública por cinco años y se le impuso un pago de 500 mil soles como reparación civil a los familiares de las víctimas de los referidos casos investigados, informa el diario Correo.