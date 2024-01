Payasito Chuchurrito investigado por tocamientos indebidos a dalina, es enviado a prisión de forma preventiva

Niger Brayan Medina Sinarahua de 27 años, conocido como el payasito Chuchurrito, fue enviado a prisión de manera preventiva por nueve meses, luego que la Dra. Melina Díaz Acosta, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, resolviera fundado el pedido de prisión preventiva en su contra, en la investigación que se le sigue por el delito de tocamientos indebidos, en agravio de una adolescente de 16 años.



Según los hechos sostenidos por fiscalía en audiencia, el 18 enero de este año, la víctima salió de su vivienda a ensayar con el imputado, quien a través de la red social Facebook, la contactó y le propuso ser su dalina en shows infantiles. Le dijo que le iba a pagar por sus servicios. Eran las 8 de la noche y la víctima no llegaba a casa. Siendo la 1 de la madrugada del 19 de enero, le contestó el teléfono a su mamá, le contó que se había desmayado y que fue abusada sexualmente.



La mamá de la adolescente fue a recogerla por inmediaciones del parque 11 de Julio, en Callería. Y denunció el hecho. Según la declaración de la agraviada, el payaso le ofreció trabajo y para hablar más al respecto, la llevó a la casa de un amigo quien le iba a enseñar una coreografía. Allí le habría dado una bebida que habría provocado que perdiera el conocimiento.



“Ponía de mi parte para levantarme, pero no podía, (...) sentía que me estaban manoseando, (...) me tocaban los senos, sentí que me tocaban las nalgas. Al momento de querer abrir mis ojos vi al payasito y a su amigo, (...) Después volví abrir mis ojos y solo vi al payasito. Ya no podía y me volví a desmayar”, declaró la adolescente en su entrevista en cámara Gesell (sala de observación).



Cuando la agraviada se despertó, notó que su celular estaba en modo avión, al desactivarlo llamó a su mamá y pidió que la recoja.



Por su parte en su declaración, el imputado reconoció que el día de los hechos estuvo con la víctima. “Me encontré con un amigo [Erick Pérez Pilco], por el centro de Pucallpa, (…) y me dijo que quería tomar cerveza o trago, por lo que se embarcó en mi motocarro y él se fue manejando. En ese transcurso le dije a mi amigo, que tenía una cita con la menor agraviada y le fui a dar el encuentro”, declaró Niger Medina a la fiscalía.



Por lo señalado y en base a las evidencias presentadas por el representante del Ministerio Público, Dr. Cesar Llumpo Liza, la magistrada determinó que el imputado no cumple con lo requerido para seguir su proceso en libertad, porque existen elementos que lo vinculan con el delito, la pena posible a imponerse de ser encontrado culpable va entre los 11 años a 12 años de cárcel y existe el peligro de fuga y obstaculización a la justicia.

Sanción

El artículo 176, precisa que “el que sin propósito de tener acceso carnal regulado (…), realiza sobre una persona, sin su libre consentimiento, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, en sus partes íntimas o en cualquier parte de su cuerpo será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años”. La pena privativa de libertad se incrementa en 5 años, si la víctima es mayor de 14 y menor de 18 años.



Casos judicializados

Los casos judicializados por el delito de tocamientos indebidos, tuvieron un incremento de 23 % en la Corte Superior de Justicia de Ucayali durante el 2023, en comparación del 2022. Durante el año pasado se registraron 1 384 víctimas, mientras que, en el periodo anterior, el número de víctimas ascendía a 1 065. A la fecha, se han judicializado 72 expedientes.