Exabogado de Pedro Castillo sobre proceso penal por Golpe de Estado: "Su suerte está echada"

Benji Espinoza, exabogado de Pedro Castillo, habló sobre el futuro del proceso penal contra el exmandatario, el caso será visto el lunes 22 de enero. Cabe precisar que el Ministerio Público pidió 34 años de prisión contra Castillo Terrones por el golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022.

"Yo creo que ya lo dicho antes por el juez de investigación preparatoria del caso, lo va a pasar a juicio. Y dado que la Sala Permanente ya tiene esta interpretación, yo creo que la suerte de [Pedro] Castillo está echada", indicó el letrado en entrevista con Canal N.

Ante esta situación, recomendó a la defensa del expresidente preparar acciones como el contrainterrogatorio a los posibles testigos que presente la Fiscalía, en el caso que se le sigue a Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.

ACTO PREPRATORIO

“No necesariamente toda acusación termina en condena [...] ¿Pedro Castillo tenía la intención [de dar el golpe de Estado]? Sí. La tentativa es que yo planeo a hacer algo y empiezo a ejecutar eso que quiero”, manifestó Espinoza

“Son tres momentos distintos: alzamiento en armas, que no hubo; el mensaje, que es un acto preparatorio. Luego sigue la no consumación. ¿Hubo un acto preparatorio para rebelarse? Sí lo hubo. El acto preparatorio es impune, no se castiga", agregó.