Caso Los Niños: PJ confirmó incautación del dinero encontrado en casa de congresista José Arriola

El Poder Judicial confirmó la incautación de más de 71 000 dólares y más de 33 000 soles que realizó la Fiscalía tras allanar la vivienda del congresista de Acción Popular, José Arriola, ubicada en La Molina el pasado 24 de marzo como parte de la investigación que se le sigue por el caso ‘Los Niños’.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema determinó rechazar la apelación del legislador, para que se revoque la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley el pasado 19 de junio en la que se rechazó su solicitud para que se le devuelva el dinero incautado en este caso.

DINERO INCAUTADO

La defensa legal de dicho parlamentario argumentó que este dinero 71 950 dólares y 33 570 soles, no es objeto de la investigación ni se ha acreditado que sea de origen ilícito, por lo que su incautación no cumple con los requisitos de vinculación entre el dinero incautado y el delito imputado.

No obstante, el juez César San Martín señaló que, en lo que va de la investigación no se encuentra determinado que dichos bienes no tuvieran relación con el delito que se le imputa al legislador, tanto más si el bien materia de cuestionamiento es de fácil ocultamiento y se puede camuflar, informa RPP.