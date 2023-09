Los cuellos blancos del puerto: revelan que varios jueces investigados por el caso siguen laborando

Teresa Soto, presidenta de la Corte del Callao, reveló que varios jueces incluidos en la investigación por el caso de corrupción "Los Cuellos blancos del puerto" siguen laborando debido a que aún no han sido procesados.

"No tengo esa precisión, hay varios (jueces) (…) No han sido todavía procesados, están en investigación en el Ministerio Público (…) Ellos no han sido separados de sus cargos (…) La presunción de inocencia es un derecho constitucional", sostuvo la magistrada en Radio Nacional.

MAGISTRADOS CORRECTOS

Señaló que la Fiscalía es la que debe establecer si los magistrados o trabajadores, incluidos en la investigación, son responsables de algún ilícito penal. "En tanto no sea así para mí son magistrados y trabajadores correctos", aseveró.

Consultada si una indagación por este caso de corrupción es motivo para que estos magistrados del Callao sean separados de sus cargos, en tanto duran las diligencias fiscales, Soto Gordon dijo que este escenario puede establecerse "salvo que lo pida al juez".