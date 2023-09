Abogado de Alejandro Sánchez asegura que no conocía su paradero: "Yo casi no hablaba con él"

Tomás Aladino Gálvez, abogado del dueño de la casa de Sarratea, Alejandro Sánchez Sánchez, se pronunció luego de que su patrocinado, quien es investigado por el caso "Asesores en la sombra", fue ubicado en la frontera de México y Estados Unidos.

En declaraciones para Latina TV, la defensa legal de Sánchez Sánchez aseguró que no tenía conocimiento alguno sobre el paradero de su cliente y que la comunicación con él era poca o nula.

“Yo casi no hablaba con él y yo no sabía que estaba acá (en Perú). No le he preguntado tampoco. Si no me dice, tampoco tengo por qué preguntarle”, manifestó el letrado.

SOBRE LA SITUACIÓN DE SÁNCHEZ

“Mientras esté allá, tendrán que encargarse los procedimientos necesarios de ley. Tendrán que traerlo. Lo expulsarán, supongo (...) Alejandro Sánchez Sánchez, en realidad, no tiene ninguna participación de lo que se le acusa. Como estaba con prisión preventiva, no se quería presentar”, sostuvo el abogado.