Pedro Castillo: Oficiales afectados por corrupción en ascensos lo denuncian por abuso de autoridad

En diciembre de 2022, los coroneles PNP (r) Manuel Mar Pérez y Ángel Merino Céspedes fueron citados a la Fiscalía para declarar en calidad de testigos sobre los ascensos irregulares en la Policía Nacional durante el gobierno de Pedro Castillo. Ahí se enteraron que ambos, por sus puntajes, debían haber sido promovidos. El primero ocupó el puesto N°16, mientras el segundo el N°23 durante la evaluación que concedía 23 plazas para el grado de general.

No obstante, en la propuesta remitida, el 15 de noviembre de 2021, al entonces presidente Pedro Castillo, sus nombres no figuraban. "En nuestro lugar, pusieron a otros coroneles, los estaba en los puestos 32 (Fidel Pisfil Múñoz), 36 (Max García Esquivel) y el 67 (Luis Legua Egocheaga). No excluyeron sin ningún motivo para que ellos salten con garrocha y asciendan", manifestó Mar Pérez a El Comercio.

RECONZCAN ASCENSO

A raíz de estos hechos, los dos coroneles en retiro presentaron una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Pedro Castillo, el exministro del Interior Avelino Guillén y el ex comandante general de la Policía Javier Gallardo, entre otros ex altos mandos de la institucional por el presunto delito de abuso de autoridad.

También pidieron a la Policía Nacional que les reconozcan el ascenso como generales PNP. No obstante, la Dirección de Recursos Humanos rechazó su requerimiento, en primera instancia, argumentando que este fue presentado fuera de plazo. Ambos han apelado y tendrá que ser la Secretaría General de la Policía la que resuelva de manera definitiva.

NEGOCIADO EN LA PNP

Los dos coroneles PNP (r) indicaron que no recibieron ninguna propuesta para entregar dinero a Gallardo o a un allegado a Castillo Terrones para ser promovidos. Pero suponen que no haber sido parte de ese negociado en la interna de la PNP es lo que llevó a que sean retirados del cuadro, a pesar de haber obtenido el puntaje y los puestos necesarios. Con información de El Comercio.