PJ rechaza apelación de PPK para que se le permita desplazarse fuera de Lima

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial rechazó la apelación interpuesta por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) contra la resolución que lo obliga a no salir de Lima Metropolitana sin orden judicial.

La resolución emitida hoy jueves, 10 de agosto, establece que debe evitarse que Kuczynski incurra en alguna acción destinada a evadir a la justicia. Además, el exjefe de Estado tiene que estar disponible en caso deba realizarse una audiencia o diligencia vinculada a su caso.

Según su abogado, no hay peligro de fuga puesto que cuenta con custodia policial por su condición de expresidente. Sobre ello, el juzgado señaló que dicho resguardo no ha sido solicitado por la autoridad judicial, por lo no están obligados a dar cuenta al juez sobre lo que el procesado haga.

CASOS DE PPK

Pedro Pablo Kuczynski a sus 85 años es procesado por el caso Westfield Capital, vinculado a Odebrecht, por haber incurrido en el presunto delito de lavados de activos. Además, el exmandatario también afronta otras investigaciones por el caso de la Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, el Proyecto de Irrigación Trasvase Olmos y los aportes a su campaña presidencial en el año 2016.