Pedro Castillo: PJ anunciará este jueves decisión sobre prisión preventiva

El Poder Judicial, mediante el juez supremo Juan Carlos Checkley anunciará este jueves 9 de marzo la decisión que tomarán sobre el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y sus exminisitros, Juan Silva y Geiner Alvarado, por los presuntos delitos de organización crimianl, tráfico de influencias y colusión.

De acuerdo con la fiscal suprema, Galinka Meza, al exmandatario golpista le correspondería 32 años de prisión, mientras que los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado podrían recibir 24 años y 17 años, respectivamente.

Niega delitos

Durante su participación en la audiencia de hoy, Castillo Terrones rechazó categóricamente ser miembro de una organización criminal, asimismo, aprovechó para volver a arremeter contra los medios de comunicación, acusándolos de "no servir al país".

"Niego categóricamente ser autor y formar parte de una red criminal, el único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República, y no solamente he tenido 2 ministros, he tenido muchos ministros que, para ejercer su función, han tenido que pedir y aceptar el voto de confianza de este Congreso que hoy no le sirve al país igual que esta prensa", manifestó.