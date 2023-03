Patricia Benavides sobre investigación en su contra: "Es un acto de amedrentamiento"

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, criticó la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de abrir una investigación en su contra por presuntas irregularidades en la conformación de los miembros del Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos.

Al respecto, la titular del Ministerio Público calificó la medida de la JNJ como "arbitraria" y advirtió que ello representa un acto de "amedrentamiento" y de "obstrucción" contra sus funciones.

"Un acto ilegal, arbitrario, la Junta Nacional de Justicia ha dispuesto abrir una investigación preliminar en mi contra por hechos presuntamente irregulares, como los cambios en la conformación del equipo especial de Cuellos Blancos obedecerían a la presunta existencia de comunicaciones telefónicas de mi persona", indicó.

"Abrir una investigación a todas luces ilegal solo puede ser un acto de amedrentamiento y obstrucción a mi función fiscal. No quiero pensar que esta decisión obedece a los resultados que va obteniendo el equipo especial de Cuellos Blancos", añadió.

Descarta debilitamiento del Equipo Especial

Benavides aseguró que el Equipo Especial de Los Cuellos Blancos no ha sido desarticulado y, por el contrario, se le ha reforzado, permitiendo obtener resultados notorios en 6 meses.

"Al respecto, quiero expresar a toda la ciudadanía que la resolución de la Junta Nacional de Justicia es nula, puesto, como ya he dicho en más de una oportunidad —y se cuenta con los informes técnicos— el Equipo Especial de Cuellos Blancos no ha sido desarticulado, sino al contrario ha sido reforzado. Tan es así que, en solo seis meses, se ha concluido con la escucha de la totalidad de los audios; en seis meses se concluyó lo que no se hizo en cuatro años", sostuvo.